Специалисты составили рейтинг самых угоняемых машин в России

Лидерами по количеству угонов с весны по лето оказались две модели марки Toyota — кроссовер RAV4 (14% от общего числа угонов) и седан Camry (13%). Частота преступлений выросла на 8% и 6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На третьем месте по угонам находится Hyundai Solaris (5%), следом идут Hyundai Tucson и Kia Sportage. У них по 5%.