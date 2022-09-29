Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе | 360°

Общество 29 сентября 2022, 21:06 Поделиться Telegram

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Viber Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

Читать 360tv в

Чай в России более популярен, чем кофе, следует из анализа, проведенного специалистами сервиса СберМаркет. Об этом написало ИА НСН.

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Эксперты проанализировали данные о заказах с января 2021 года по настоящее время. Оказалось, что чай россияне покупают на 45% чаще, чем кофе. При этом в холодное время перевес оказывается на стороне кофе. Из видов этого напитка россияне предпочитают растворимый.

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