Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе | 360°

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Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

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Чай в России более популярен, чем кофе, следует из анализа, проведенного специалистами сервиса СберМаркет. Об этом написало ИА НСН.

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Эксперты проанализировали данные о заказах с января 2021 года по настоящее время. Оказалось, что чай россияне покупают на 45% чаще, чем кофе. При этом в холодное время перевес оказывается на стороне кофе. Из видов этого напитка россияне предпочитают растворимый.

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