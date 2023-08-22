Общество 22 августа 2023, 17:45 Специалисты РСТ: Турция продолжает оставаться самым популярным направлением для отпуска у россиян осенью

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Турция продолжает лидировать в рейтинге популярных направлений для путешествий у россиян в осенний период. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные специалистов Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что 48% всех бронирований отдыха до середины октября приходится именно на Турцию. Это связано с тем, что в начале осени цены на путевки в страну снижаются на 20-30%.

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Ближе к концу октября в период детских каникул пальма первенства перейдет к ОАЭ, сообщил сайт kp.ru.