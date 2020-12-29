Специалисты Росстата сообщили о снижении младенческой смертности в РФ

Уточняется, что ноябре текущего года скончались 5,9 тысячи детей младше года. Год назад в тот же период умерли 6,8 тысячи младенцев. Из этого следует, что показатели смертности уменьшились на 13,2%.

Ранее аналитики Росстата рассказали, в каких регионах России женщины чаще всего рожают больше одного ребенка.