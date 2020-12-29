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    29 декабря 2020, 10:30

    Специалисты Росстата сообщили о снижении младенческой смертности в РФ

    Полина Петрова

    Специалисты Росстата сообщили о снижении младенческой смертности в ноябре нынешнего года, информирует «Газета.ru» со ссылкой на данные федеральной службы.
    Специалисты Росстата сообщили о снижении младенческой смертности в РФ

    Уточняется, что ноябре текущего года скончались 5,9 тысячи детей младше года. Год назад в тот же период умерли 6,8 тысячи младенцев. Из этого следует, что показатели смертности уменьшились на 13,2%.

    Ранее аналитики Росстата рассказали, в каких регионах России женщины чаще всего рожают больше одного ребенка.