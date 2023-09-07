Общество 07 сентября 2023, 17:16 Специалисты Россельхознадзора не нашли радиации в рыбе после сброса воды с Фукусимы

Читать 360tv в

Специалисты Россельхознадзора взяли пробы рыб в Приморском крае и Сахалинской области, но не нашли следов радиации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты брали пробы минтая, трески, камбалы, скумбрии, сельди, а также фарша и консервов. Все они показали, что цезий-137 и стронций-90 находятся в допустимой коцентрации. Таким образом вся рыба и продукты из нее являются безопасными.

Авторы: