07 сентября 2023, 17:16
Специалисты Россельхознадзора не нашли радиации в рыбе после сброса воды с Фукусимы
Специалисты Россельхознадзора взяли пробы рыб в Приморском крае и Сахалинской области, но не нашли следов радиации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты брали пробы минтая, трески, камбалы, скумбрии, сельди, а также фарша и консервов. Все они показали, что цезий-137 и стронций-90 находятся в допустимой коцентрации. Таким образом вся рыба и продукты из нее являются безопасными.
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