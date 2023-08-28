Общество 28 августа 2023, 14:30 Специалисты Роспотребнадзора: соблюдение режима дня увеличит работоспособность школьников

Читать 360tv в

Соблюдение режима питания и сна поможет увеличить работоспособность школьников. Об этом в преддверии начала учебного года сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Четкий тайминг поможет детям сформировать позитивное отношение к учебе. Кроме того, распорядок дня положительно повлияет на общее самочувствие школьника.

Реклама

Специалисты отметили, что процесс обучения является для ребенка большой ответственностью из-за ожиданий хороших результатов и оценок со стороны взрослых.