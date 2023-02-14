Общество 14 февраля 2023, 12:54 Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе бобовых

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Горох, фасоль и чечевица обладают большим количеством полезных свойств, поэтому их необходимо добавлять в рацион. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Зернобобовые — это отличный источник белка. Но его количество снижается при варке. Поэтому стоит комбинировать фасоль, горох и чечевицу с крупами, например, с рисом. Это позволит компенсировать потерю белка.

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Кроме того, в зернобобовых крайне мало жиров и соли. Поэтому употребление их в пищу поможет предупредить риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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