Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как продлить жизнь новогодней елке

Сотрудники федерального органа напомнили простые правила по уходу за деревом. Важно не ставить ель у батареи и не нацеплять на ветви много игрушек и мишуры. Также нужно правильно ее упаковать, чтобы донести от елочного базара до дома. Для этого необходимо обернуть новогоднюю красавицу специальной сеткой или мешковиной, а ветви прижать по направлению к вершине. После чего «конструкция» обвязывается веревкой. Нести елку лучше верхушкой назад, а в подъезд, напротив, заносить верхушкой вперед.

Специалисты Роспотребнадзора предложили также поставить рядом с елкой увлажнитель воздуха. Прибор значительно продлит срок жизни дерева. А еще можно просто опрыскивать ветви.

Помимо этого, после покупки лучше немного подержать дерево в подъезде, чтобы иголки не осыпались из-за резкого перепада температур. Затем нужно снять немного коры внизу ствола, после чего уже можно поставить ель в специальную подставку или емкость с песком.

В воду для полива предлагается добавлять аспирин и несколько столовых ложек сахара из расчета на литр.