Общество 20 декабря 2023, 11:30 Специалисты Роспотребнадзора посоветовали выбирать искусственную елку без едкого химического запаха

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Качественная искусственная елка изготовлена из огнеустойчивых материалов и не имеет едкого химического запаха. Остановить свой выбор стоит именно на таком варианте, сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Химический запах указывает на использование при производстве материалов, не соответствующих нормативам. При этом допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика после распаковки.

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Кроме того, елка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание. Чтобы убедиться в этом, следует попросить у продавца сертификат качества товара.