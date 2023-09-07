07 сентября 2023, 17:57
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали идти за грибами с водой и телефоном с GPS
Прежде чем идти за грибами, нужно взять с собой набор необходимых предметов. Об этом сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на петербургское управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства рекомендовали запастись водой, захватить корзинку и телефон с GPS. Также необходимо защититься от клещей с помощью специальной одежды.
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Кроме того, петербуржцам напомнили, что нельзя собирать грибы рядом с автомагистралями или промышленными объектами. Также не стоит брать экземпляр, который вызывает сомнения.
Роспотребнадзор
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