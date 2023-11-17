17 ноября 2023, 11:55
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали добавлять в еду куркуму и имбирь для укрепления иммунитета
Специалисты перечислили специи, которые могут защитить организм в сезонный подъем заболеваемости. В список вошли корица, чеснок и перец чили, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Эффективность также покажет куркума. Она способна укрепить иммунитет и улучшить память.
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Эксперты посоветовали добавлять в еду имбирь. Он помогает организму противостоять вредным воздействиям окружающей среды. Помимо этого, такой продукт оказывает положительное влияние на обмен веществ.
Питание
Роспотребнадзор
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