Общество 17 ноября 2023, 11:55 Специалисты Роспотребнадзора посоветовали добавлять в еду куркуму и имбирь для укрепления иммунитета

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Специалисты перечислили специи, которые могут защитить организм в сезонный подъем заболеваемости. В список вошли корица, чеснок и перец чили, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Эффективность также покажет куркума. Она способна укрепить иммунитет и улучшить память.

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Эксперты посоветовали добавлять в еду имбирь. Он помогает организму противостоять вредным воздействиям окружающей среды. Помимо этого, такой продукт оказывает положительное влияние на обмен веществ.