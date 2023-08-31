Общество 31 августа 2023, 17:12 Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали замораживать на зиму только овощи высокого качества

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Для заморозки на зиму подойдут только овощи высокого качества без гнили и повреждений. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Лучше сохранится вкус, цвет, запах тех продуктов, в которых было меньше всего изъянов. Для сохранения всех полезных свойств овощей перед заморозкой их следует окунуть в кипящую воду, после чего промыть в ледяной воде.

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Отмечается, что для упаковки продуктов и хранения их в морозилке лучшим вариантом станут вакуумные пакеты.