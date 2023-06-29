Общество 29 июня 2023, 18:53 Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали увеличить объем потребляемой жидкости в жару

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В летний сезон при высоких температурах необходимо увеличить объем потребляемой жидкости. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты также посоветовали не выходить на улицу в наиболее жаркое время с 11 до 16 часов дня и перед выходом наносить на кожу солнцезащитные средства.

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Чтобы избежать теплового удара, летом следует носить с собой бутылку воды и надевать специальную солнцезащитную одежду.