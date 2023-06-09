Общество 09 июня 2023, 17:07 Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали при покупке мяса летом обращать внимание на условия хранения и внешний вид

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Мясо является скоропортящимся продуктом, летом при высоких температурах в нем активируется патогенное размножение бактерий. О том, на что обратить внимание при покупке мяса, рассказали специалисты Роспотребнадзора «Тульской службе новостей».

По словам экспертов, в таких случаях следует ориентироваться на место покупки, внешний вид продукта и условия его хранения. Лучше всего мясо покупать на рынках или в торговых точках, в которых имеются документы для прослеживаемости.

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В холодильнике мясо должно храниться при температуре от 0 до +5 градусов, в морозилке — от -18 градусов. Кроме того, на продукте не должно быть видимых пузырьков и вкраплений.