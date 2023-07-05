Общество 05 июля 2023, 16:08 Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали не покупать мясо с поврежденной упаковкой

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При выборе мяса не стоит отдавать предпочтение продукту в загрязненной таре с поврежденной упаковкой и отсутствием листов-вкладышей. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Также не рекомендуется покупать мясо у того продавца, который отказывается предъявить сопроводительные документы. Кроме того, при выборе продукта необходимо обратить внимание на соблюдение условий его хранения.

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Отмечается, что для здорового питания следует выбирать птицу, говядину и баранину.