Общество 25 января 2024, 19:08 Специалисты Роспотребнадзора: не стоит выбрасывать ртуть из разбившегося градусника в мусоропровод

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Повреждение ртутного градусника может быть очень опасно для здоровья человека из-за токсичных паров. Так, не стоит выкидывать ртуть в мусоропровод, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В первую очередь необходимо открыть окно и поместить все шарики в стеклянную банку с водой, предварительно надев перчатки и маску. Затем следует протереть место поражения влажной салфеткой.

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При уборке ртути не стоит использовать пылесос с веником, ее также нельзя сливать в канализацию, отметили специалисты.