Специалисты «Росконтроля» назвали марку лучшего растворимого кофе

«Это сублимированный кофе. Такая технология считается более совершенной, так как благодаря ей сохраняются вкус и аромат исходного сырья», — отметили эксперты.

По их словам, все исследованные образцы безопасны для здоровья. Напитки оказались хороши по вкусовым качествам и крепости. Уточняется, что кофе каждой из семи проверенных марок произведен из зерен и не имеет в составе добавленных ингредиентов, пишет РИА ФАН.

Лучшим был признан кофе Jardin. Самыми доступными по цене оказались продукты брендов «Черная карта» и Tchibo. По вкусовым характеристикам они оказались не хуже, чем более дорогие Milagro, Jardin и Today. Самый ненасыщенный вкус у Globus Vita, хотя продукт содержит больше всего кофеина.