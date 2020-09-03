Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья
Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья российского и финского производства. Об этом сообщил «Царьград».
Товары 23 торговых марок изучили по 453 различным показателям, делая особый акцент на наличии или отсутствии пестицидов в составе продукции, ее качестве и безопасности. В итоге по результатам проверки специалисты не выявили нарушений по безопасности.
«Ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было», — заявили в ведомстве.
Однако были выявлены несоответствия при проверке указанного на упаковке времени приготовления каши. В маркировке указывалось, что на приготовление каши уйдет от трех до пяти минут, в действительности же овсяные хлопья варились от восьми до 25 минут.