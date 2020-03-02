Специалисты Роскачества протестировали подушки и назвали лучшие

По данным информагентства, лучшими оказались подушки следующих марок: «Лежебока», «Легкие сны», Togas House of Textiles, Nature’s, Kariguz, Ikea, German Grass и Alvitek. Подушки бренда Dargez оказались не соответствующими стандартам Роскачества. В них оказалось повышенное содержание щелочи. Это может привести к появлению прыщей и образованию жирного блеска.