25 августа 2023, 16:34
Специалисты Роскачества: если вас затопили соседи, необходимо на время отключить электричество
Если вас затопили соседи — первое, что нужно сделать, это обесточить квартиру и на время отключить электричество. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.
В случае, если воды немного, то можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся рядом с пострадавшей зоной. Также стоит отнести подальше все ценные вещи, написал «Петербургский дневник».
Реклама
Если соседей не оказалось дома, следует позвонить в аварийную диспетчерскую, чтобы специалисты перекрыли воду.
Роскачество
Реклама
Реклама