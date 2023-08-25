Общество 25 августа 2023, 16:34 Специалисты Роскачества: если вас затопили соседи, необходимо на время отключить электричество

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Если вас затопили соседи — первое, что нужно сделать, это обесточить квартиру и на время отключить электричество. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

В случае, если воды немного, то можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся рядом с пострадавшей зоной. Также стоит отнести подальше все ценные вещи, написал «Петербургский дневник».

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Если соседей не оказалось дома, следует позвонить в аварийную диспетчерскую, чтобы специалисты перекрыли воду.