Общество 13 февраля 2024, 11:31 Специалисты Роскачества: бесплатные программы для монтажа видео могут оказаться шпионскими

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Бесплатные расширения для монтажа фото и видео с большой долей вероятности могут оказаться шпионскими программами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов Роскачества.

Подобные приложения незаметно собирают критически важную информацию о владельце устройства и передают ее в третьи руки. Также шпионскими могут быть так называемые менеджеры паролей, которые помогают генерировать коды.

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Кроме того, опасными являются любые расширения, позволяющие узнавать о посетителях странички в социальной сети, сообщило Utro.ru.