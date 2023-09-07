Общество 07 сентября 2023, 18:47 Специалисты «Росгосстраха» негативно оценили идею оформлять ОСАГО на человека, а не на авто

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Инициатива депутата Госдумы Ярослава Нилова об оформлении ОСАГО на каждого человека, а не на автомобиль, нежизнеспособна. Об этом «Тульской службе новостей» рассказали в пресс-службе «Росгосстраха».

Там отметили, что с таким предложением выступали уже неоднократно, но в Госдуме его ни разу не поддержали. В частности, из-за того, что от такого нововведения пострадают юрлица, у которых есть таксопарки. А также нельзя будет отследить наличие ОСАГО у водителей при помощи камер.

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