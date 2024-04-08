08 апреля 2024, 15:00
Специалисты реконструируют Ржевскую площадь в Петербурге
В Петербурге специалисты приступят к благоустройству Ржевской площади. Здесь планируется заасфальтировать тротуары, обустроить газон, посадить деревья и кустарники, написала газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе Красногвардейского района, в центре площади установят памятный монумент в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Все работы планируется завершить к июлю 2024 года.
Санкт-Петербург
Благоустройство
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