Специалисты рассказали, в каких городах дешевле всего снимать квартиру

Ниже всего стоимость на однокомнатные квартиры в Кургане, Курсе, Саранске и Стерлитамаке. Цена составляет восемь тысяч рублей.

Двухкомнатную квартиру дешевле всего снять в Саранске. Там она стоит девять тысяч рублей за месяц. В Курске и Стерлитамаке дороже — 9750 и 10 тысяч рублей.

В Москве снять «однушку» дороже, чем в остальных городах. Квартира обойдется в 40 тысяч рублей. «Двушка» же в 45 тысяч рублей.