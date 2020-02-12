    12 февраля 2020, 13:00

    Специалисты рассказали, у какой станции питерского метро можно купить самую дешевую квартиру

    Анастасия Кременчугская

    Проанализировав стоимость квартир у метро в Санкт-Петербурге, специалисты рассказали, где можно купить жилье дешевле всего. Об этом написал сайт «Лента.ру».

    За 2,9 миллиона рублей можно приобрести квартиру у станции «Дунайская». На «Проспекте Ветеранов» — за 3,2 миллиона рублей.

    Далее по возрастанию цены идут однушки у метро «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Гражданский проспект» и «Купчино».

    Самые дорогие квартиры на «Беговой» и «Спасской», написал сайт «Мир 24».