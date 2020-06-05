    05 июня 2020, 13:18

    Специалисты рассказали о возобновлении прогулок по рекам и каналам Петербурга

    Анастасия Кременчугская

    «Агентство внешнего транспорта» в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказало о возобновлении прогулок по рекам и каналам города. По словам специалистов, они смогут начать свою работу на втором этапе снятия ограничений.

    Старт прогулок по рекам и каналам будет возможен в случае готовности судоходных компаний.

    Сайт «Невские новости» отметил, что вопрос касательно старта пассажирских водных прогулок уже не раз обсуждался с участием специалистов из Роспотребнадзора.

    Судоходным компаниям рекомендуют выдавать средства индивидуальной защиты пассажирам, измерять температуру, а также организовать пост для обработки рук антисептиками.