Специалисты рассказали о возобновлении прогулок по рекам и каналам Петербурга
«Агентство внешнего транспорта» в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказало о возобновлении прогулок по рекам и каналам города. По словам специалистов, они смогут начать свою работу на втором этапе снятия ограничений.
Старт прогулок по рекам и каналам будет возможен в случае готовности судоходных компаний.
Сайт «Невские новости» отметил, что вопрос касательно старта пассажирских водных прогулок уже не раз обсуждался с участием специалистов из Роспотребнадзора.
Судоходным компаниям рекомендуют выдавать средства индивидуальной защиты пассажирам, измерять температуру, а также организовать пост для обработки рук антисептиками.