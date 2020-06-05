Специалисты рассказали о возобновлении прогулок по рекам и каналам Петербурга

Старт прогулок по рекам и каналам будет возможен в случае готовности судоходных компаний.

Сайт «Невские новости» отметил, что вопрос касательно старта пассажирских водных прогулок уже не раз обсуждался с участием специалистов из Роспотребнадзора.

Судоходным компаниям рекомендуют выдавать средства индивидуальной защиты пассажирам, измерять температуру, а также организовать пост для обработки рук антисептиками.