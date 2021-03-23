Специалисты рассказали о правилах ухода за рассадой помидоров

Стало известно, как ухаживать за рассадой помидоров. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Саженцы следует регулярно поливать, рыхлить почву, в которой они находятся. Также нужно следить, чтобы на рассаду не попадали прямые лучи солнца. Если появились слабые ростки рядом с крепкими — их нужно убрать.

Также не стоит сеять помидоры там, где холодно. Если нижняя сторона листиков имеет сине-фиолетовый оттенок, это говорит о слишком низкой температуре, которая может привести к гибели растения.