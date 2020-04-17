Специалисты рассказали о главных опасностях дач рядом с ЛЭП

В ведомстве сообщили, что жители возводят дома и хозяйственные постройки рядом с ЛЭП или складируют сено или строительные материалы под проводами, хотя это опасно для жизни и запрещено законом. Если такие случаи выявляются, энергетики обязывают жителей устранить нарушения.

Напомним, любую деятельность в границах ЛЭП землевладельцы должны согласовывать с энергокомпанией. На этих участках нельзя разводить огонь, сбрасывать мусор, устраивать склады и запускать летательные аппараты.