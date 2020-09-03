Специалисты рассказали о дефиците обуви на российском рынке

Во Франции же наоборот наблюдается дефицит обуви. Это может быть связано из-за перебоев в поставках из Китая. России же не стоит этого бояться, так как у нас нет проблем, а рынок насыщен.

«Даже люди, которые интересуются свежими новинками — это средний и высокий ценовой сегмент, они никак не страдают», — пояснила Демидова.