Специалисты рассказали, кому сложнее всего найти работу

Названы группы людей, которым тяжелее всего найти работу в России. Об этом сообщил NEWS.ru.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в эту категорию входят люди старше 45 лет. Она уточнила, что возрастной порог снизился из-за кризиса.

«Сегодня сорок лет в России является тем возрастом, той точкой невозврата, когда на тебя начинают смотреть как на отработанный материал», — рассказала она.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что также с этой проблемой сталкиваются молодые люди до 25 лет.

«Молодым людям, пожалуй, сложнее всего. Они только начинают свою трудовую деятельность, и из-за некачественных рабочих мест или отсутствия работы молодежь теряет свой потенциал», — пояснила она.