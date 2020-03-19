    19 марта 2020, 13:27

    Специалисты рассказали, какие мужчины чаще изменяют

    Анастасия Кременчугская

    Британские эксперты выяснили, какие мужчины более склонны к изменам. На первом месте расположились обладатели татуировок и ухоженных бород. Об этом написала «Экспресс газета».

    Специалисты отметили, что наличие большого количества татуировок и пирсинга, а также частые походы в барбершоп, определяют любителей «ходить налево», сообщил «Царьград».

    Сайт «Дни.ру» написал, что исследование проводилось экспертами популярного в Британии сайта знакомств Illicit Encounters. Аналитики изучили внешность более тысячи мужчин и выявили, кто чаще изменяет.

    58% респондентов, имеющих тату и посещающих барбершоп, признались, что часто изменяют.

    На втором месте мужчины с легкой щетиной. Чаще верность хранят бруталы с длинной бородой.

    Больше всего доверять можно тем, кто гладко выбрит.