Специалисты рассказали, какие мужчины чаще изменяют

Специалисты отметили, что наличие большого количества татуировок и пирсинга, а также частые походы в барбершоп, определяют любителей «ходить налево», сообщил «Царьград».

Сайт «Дни.ру» написал, что исследование проводилось экспертами популярного в Британии сайта знакомств Illicit Encounters. Аналитики изучили внешность более тысячи мужчин и выявили, кто чаще изменяет.

58% респондентов, имеющих тату и посещающих барбершоп, признались, что часто изменяют.

На втором месте мужчины с легкой щетиной. Чаще верность хранят бруталы с длинной бородой.

Больше всего доверять можно тем, кто гладко выбрит.