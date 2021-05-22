Специалисты рассказали, как снизить риск квартирных краж

Лето — сезон не только отпусков, но и квартирных краж. Чтобы свести риск к минимуму, специалисты советуют обратить внимание на окна и двери, подумать об установке сигнализации и наладить отношения с соседями, сообщили «Известия».

Взломать можно любой замок, однако для преступника важно проникнуть в квартиру быстро и без лишнего шума. Поэтому нужно делать все, чтобы замедлить его проникновение, сообщила управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Надежда Коркка.

Цилиндровый замок домушник откроет за минуту, с хорошим сувальдным ему придется повозиться. Также стоит обратить внимание на дверь и не ставить дешевую китайскую бутафорию, которую можно вскрыть консервным ножом.

В квартире можно установить сигнализацию, подключенную к пульту охраны. Дешевой альтернативой может стать и автономная сирена. Она сгодится, чтобы отпугнуть воров.

Помимо дверей нужно присмотреться к окнам и балкону. На первых и последних этажах не будет лишним установить решетки.

Также полезно быть в хороших отношениях с соседями. На время отъезда можно попросить их поливать цветы, включать телевизор, вынимать почту из ящика, чтобы казалось, что хозяева не уезжали, советуют в Росгвардии.