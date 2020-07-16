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    16 июля 2020, 11:57

    Специалисты рассказали, как получить выплату за долгий брак

    Полина Петрова

    Супруги, прожившие в браке несколько десятков лет, могу получить вознаграждение. «ФедералПресс» рассказал, кому конкретно положены такие выплаты.
    Специалисты рассказали, как получить выплату за долгий брак

    Уточняется, что денежные средства за долговечный брак осуществляются при условии, что муж и жена вместе 50 и более лет. Так, единовременная выплата положена тем, кто отмечает 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни.

    Для получения денег пара должна жить и быть зарегистрирована в столице, а также получать пенсию. Юбилейная дата отсчитывается со дня регистрации брака. Сумма зависит от числа прожитых в браке лет. Помимо прочего, размер выплат напрямую связан с периодом, на который выпадает юбилей.

    Если дата была в 2007 году, то за 50 лет совместной жизни можно получить четыре тысячи рублей. В случае когда юбилей приходится на 2020 год, выплата будет составлять 21 120 тысяч рублей.

    Чтобы получить деньги, одному из супругов необходимо обратиться в центр социальной защиты. Кроме этого, можно сделать запрос по почте, а также через услуги законного представителя или портал Госуслуг.