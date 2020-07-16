Специалисты рассказали, как получить выплату за долгий брак

Уточняется, что денежные средства за долговечный брак осуществляются при условии, что муж и жена вместе 50 и более лет. Так, единовременная выплата положена тем, кто отмечает 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни.

Для получения денег пара должна жить и быть зарегистрирована в столице, а также получать пенсию. Юбилейная дата отсчитывается со дня регистрации брака. Сумма зависит от числа прожитых в браке лет. Помимо прочего, размер выплат напрямую связан с периодом, на который выпадает юбилей.

Если дата была в 2007 году, то за 50 лет совместной жизни можно получить четыре тысячи рублей. В случае когда юбилей приходится на 2020 год, выплата будет составлять 21 120 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, одному из супругов необходимо обратиться в центр социальной защиты. Кроме этого, можно сделать запрос по почте, а также через услуги законного представителя или портал Госуслуг.