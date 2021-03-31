Специалисты рассказали, что заставляет женщин избавляться от новорожденного ребенка

В последние годы в сводках новостей часто можно увидеть, что мать выкинула своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер или оставила где-то на улице. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов и медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе рассказал «Пятому каналу», что движет этими женщинами.

Одной из причин избавления от ребенка, по мнению специалиста, может быть безнаказанность. Например, по каким-то причинам ребенок умирает — умер от какой-то болезни или заморила голодом. Женщина, чтобы не стать фигурантом дела пытается избавиться от тела новорожденного.

Игнатов считает, что психические расстройства становятся более редкой причиной выбрасывания ребенка на улицу, чем страх оказаться в тюрьме.

«Если рассматривать психическое расстройство, намного меньше таких случаев, и психически больные женщины не избавляются от тела, они могут публично заявить: „Вот, я родила ребенка, он у меня мертвый“. Всем это показывать, демонстрировать. Они не полностью отдают отчет в том, что они делают», — сказал Игнатов.

Такой причиной может стать шизофрения, которая иногда развивается после родов, добавила психолог Коротина-Гессе.

Женщина может выбросить новорожденного ребенка из-за острой реакции на роды. Роды для таких женщин становятся не счасливым событием, а тем, что изменило их жизнь в худшую сторону.

«На фоне острого состояния, психического и психологического, избавление от ребенка воспринимается как возврат к прежней жизни, в которой можно было как-то выжить. А с ребенком выжить невозможно», — рассказала медицинский психолог.