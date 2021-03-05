Специалисты рассказали, что нужно сеять на рассаду в начале марта

Специалисты рассказали, что нужно сеять на рассаду в первой половине марта. Это время хорошо подходит для посева томатов. Речь идет о ранне– и среднеспелых сортах, рассказал сайт «Утро.ру».

Помимо прочего, начало первого месяца весны благоприятно для посадки сладкого перца. Степень спелости должна быть той же, что и у томатов. Еще в это время можно сеять на рассаду горький перец. Эксперты советуют в начале весны делать посев рассады баклажанов. Раннеспелые сорта лучше выращивать только в теплицах, а среднеспелые можно определить в открый грунт.

Также в первые две недели марта хороши для земляники. Уточняется, что стратификация в этот период года не требуется.