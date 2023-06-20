Общество 20 июня 2023, 14:17 Специалисты РАН: наиболее активное возмущение магнитного поля произойдет 22 июня

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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что наиболее активное возмущение магнитного поля произойдет 22 июня. Об этом написал «ФедералПресс».

Ученые отметили, что россиян ждет трехдневный активный период магнитных бурь.

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Как сообщила заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы РЖД-Медицины Анастасия Акулова, во время магнитной бури люди чаще всего жалуются на головные боли. У некоторых могут наблюдаться скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.

В этот период медик порекомендовала особо метеочувствительным людям меньше нервничать, избегать стрессовых ситуаций, исключить употребление алкоголя, ограничить кофе и крепкий чай и пить больше воды.