Специалисты провели операцию по спасению баклана в Санкт-Петербурге

Люди, гулявшие в парке, заметили, что птица не может двигаться из-за того, что примерзла ко льду. Они вызвали на помощь спасателей, сообщил «Царьград».

Чтобы помочь баклану, прибывшие спасатели провели целую операцию. Один из них оделся в специальный костюм и подполз к птице по льду. После чего освободил ее.