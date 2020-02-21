Специалисты провели операцию по спасению баклана в Санкт-Петербурге
В парке «Екатерингоф» спасатели провели операцию по спасению баклана. Крыло птицы примерзло ко льду. Об этом написал «Петербургский дневник».
Люди, гулявшие в парке, заметили, что птица не может двигаться из-за того, что примерзла ко льду. Они вызвали на помощь спасателей, сообщил «Царьград».
Чтобы помочь баклану, прибывшие спасатели провели целую операцию. Один из них оделся в специальный костюм и подполз к птице по льду. После чего освободил ее.