    21 февраля 2020, 15:49

    Специалисты провели операцию по спасению баклана в Санкт-Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    В парке «Екатерингоф» спасатели провели операцию по спасению баклана. Крыло птицы примерзло ко льду. Об этом написал «Петербургский дневник».

    Люди, гулявшие в парке, заметили, что птица не может двигаться из-за того, что примерзла ко льду. Они вызвали на помощь спасателей, сообщил «Царьград».

    Чтобы помочь баклану, прибывшие спасатели провели целую операцию. Один из них оделся в специальный костюм и подполз к птице по льду. После чего освободил ее.