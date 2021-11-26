Специалисты призвали не торопиться сажать неплательщиков алиментов в тюрьму

В России постепенно ужесточают наказание для злостных неплательщиков алиментов. И хотя забота о детях и их воспитание вменяют родителям в обязанность, слишком строгие меры за их неисполнение могут в итоге повлиять на последующую жизнь ребенка.

За неуплату алиментов без уважительных причин человека могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, рассказали газете «Известия» юристы. Среди наказаний — исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы до года.

Тем не менее, специалисты считают уголовную ответственность крайней мерой воздействия. Чтобы к ней привлечь, необходимо наличие вступившего в силу судебного постановления об административном наказании. Последнее назначается, если период неуплаты алиментов равняется минимум двум месяцам в рамках возбужденного исполнительного производства.

Однако привлечение одного из родителей к уголовной ответственности, по мнению юристов, может сказаться на последующей жизни ребенка. Например, во время трудоустройства в госорганы или другие сферы, где прошлое близких родственников учитывают, пусть и негласно.

Прежде чем требовать привлечения отца или матери к уголовной ответственности, психологи советуют вспомнить, что ребенку важны оба родителя. При отсутствии контакта с одним из них в дальнейшем возможны проблемы с самореализацией, отношениями и физическим здоровьем.

Иногда неуплата алиментов ставит ребенка в опасное положение — матери приходится обращаться в правоохранительные органы, а у пострадавшей стороны возникает страх мести со стороны отца.

Сотрудники правоохранительных органов делят алиментщиков на две основные категории — принципиальные неплательщики и страдающие зависимостями люди. К последним относят наркоманов, алкоголиков или погрязших в кредитах. Сажать их вряд ли стоит.

Первые обычно обижены на жен и пытаются скрыть имущество и реальный доход. Для них действительно можно ужесточить наказание. Уклоняющиеся от уплаты алиментов женщины обычно лишены родительских прав и не страшатся судимости.