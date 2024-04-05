Общество 05 апреля 2024, 13:14 Специалисты приступили к реставрации особняка Веге в Невском районе Петербурга

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Особняку Веге, который находится в Невском районе Петербурга, в ходе реставрации вернут исторический облик. Специалисты восстановят лестницу с кариатидами, дымовые трубы, балюстраду над вторым этажом, балконы с ажурными коваными ограждениями, написала Neva.Today.

Все работы по реставрации возложены на ООО «НИиПИ „Спецреставрация“» по заказу инвестора Setl Group.

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Особняк, принадлежавший промышленнику Георгию Веге, построили в 1890 году в стиле эклектики. Долгое время здесь располагалось Научно-производственное объединение «Пигмент», а до него — Киновиевский ультрамариновый завод. Здание имеет статус регионального памятника архитектуры.