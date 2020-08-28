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    28 августа 2020, 10:38

    Специалисты представили макет новейшего БПЛА

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Воронов, директор Центра перспективных исследований АО «Кронштадт», в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые представили полноразмерный макет реактивного беспилотного летательного аппарата «Гром».

    «Скоростной ударный БПЛА предназначен для выполнения ударных задач, для преодоления противовоздушной обороны с применением авиационных средств поражения» — пояснил Воронов.

    Он подчеркнул, что макет был представлен впервые.

    Новости SMI.FM