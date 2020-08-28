Специалисты представили макет новейшего БПЛА
Владимир Воронов, директор Центра перспективных исследований АО «Кронштадт», в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые представили полноразмерный макет реактивного беспилотного летательного аппарата «Гром».
«Скоростной ударный БПЛА предназначен для выполнения ударных задач, для преодоления противовоздушной обороны с применением авиационных средств поражения» — пояснил Воронов.
Он подчеркнул, что макет был представлен впервые.