Специалисты предложили Московский зоопарк модернизировать в заповедник

Эксперт указала, что РФ остается страной с «бесправными животными» и «неоткалиброванным законодательством» в этой сфере. В первую очередь она отметила плачевное состояние обитателей многочисленных дельфинариев по всей стране.

«Считаю, что Московский зоопарк с Красной Пресни надо убрать и делать заповедник, как в Сан-Паулу. Понятно, что мы не можем закрыть зоопарк, потому что там ведется научная деятельность», — заявила Дмитриева.

Она также заявила об обязательной стерилизации бездомных животных. По ее словам, россияне не сильно торопятся брать питомцев из приюта, так как предложений гораздо больше, чем спроса.