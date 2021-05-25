Специалисты посоветовали обрабатывать одежду репеллентами задолго до похода в лес

Главный инженер парка «Оленьи ручьи» (Свердловская область) Сергей Смольников предупредил, что использование отталкивающих средств против клещей прямо перед заходом в лес может оставить человека незащищенным. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Когда ветер сильный, то если побрызгать одежду перед заходом в лес, половина репеллентов уйдет на друзей, половина — на кусты», — обратил внимание Смольников.

Он посоветовал обрабатывать одежду репеллентами заранее и положить ее перед поездкой в полиэтиленовый мешок, чтобы аэрозоль в нем разлетелся и отпотел.

«Желательно иметь энцефалитный костюм. Если такого нет, то нужно обрабатывать комплект одежды», — добавил врач-дезинфектолог Николай Дубинин.