Специалисты пояснили, как отличить фейковую новость от настоящей

«К сожалению, универсального решения нет. Все зависит от информированности человека и насколько он эмоционально зависим от подобных сообщений. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что содержат сама новость, название новости, какие-то слова, обороты, обращающиеся к эмоциям, разжигающим негатив или позитив, и тому подобное», — заметили эксперты.

Специалисты убеждены, что чаще всего эмоциональные сообщения — это манипуляция. По их мнению, особенно следует остерегаться новостей с призывом переслать их кому-то. Такие приемы могут указывать на желание автора распространить информацию как можно больше.

«Необходимо в случае получения таких новостей обращаться к официальным источникам. Это единственный источник, обладающий наибольшей достоверностью, чем все наши друзья и знакомые», — добавили в компании.

Эксперты подчеркнули, что фейки распространяют в личных переписках и групповых чатах, потому что их сложнее регулировать.