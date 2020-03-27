    27 марта 2020, 12:00

    Специалисты пояснили, как отличить фейковую новость от настоящей

    Ольга Ситникова

    Сотрудники компании по расследованию киберпреступлений поделились советами, как отличить фейковые новости от реальных. Об этом сообщил Life.ru.

    «К сожалению, универсального решения нет. Все зависит от информированности человека и насколько он эмоционально зависим от подобных сообщений. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что содержат сама новость, название новости, какие-то слова, обороты, обращающиеся к эмоциям, разжигающим негатив или позитив, и тому подобное», — заметили эксперты.

    Специалисты убеждены, что чаще всего эмоциональные сообщения — это манипуляция. По их мнению, особенно следует остерегаться новостей с призывом переслать их кому-то. Такие приемы могут указывать на желание автора распространить информацию как можно больше.

    «Необходимо в случае получения таких новостей обращаться к официальным источникам. Это единственный источник, обладающий наибольшей достоверностью, чем все наши друзья и знакомые», — добавили в компании.

    Эксперты подчеркнули, что фейки распространяют в личных переписках и групповых чатах, потому что их сложнее регулировать.