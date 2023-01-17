Общество 17 января 2023, 10:34 Специалисты по воинскому учету стали более востребованы в России РБК: спрос на специалистов по воинскому учету возрос в несколько раз в России РИА «Новости»

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Рекрутерские агентства заявили об увеличении числа вакансий для специалистов по воинскому учету. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные компаний HeadHunter и Superjob.

По информации HeadHunter, до начала российской спецоперации на Украине такие вакансии можно было увидеть очень редко. Например, за 2021 год их было всего 145. После СВО спрос немного вырос — до 20 сентября 2022 года зафиксировали 186 предложений. Всплеск зафиксировали при старте частичной мобилизации. С 21 сентября и до конца прошлого года появилось около 500 вакансий.

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Представители Superjob объяснили, что ранее кадровые службы не занимались подобным вопросом, поскольку штрафы за нарушения были небольшими. Однако после начала частичной мобилизации частные и государственные компании, а также вузы стали интересоваться специалистами по воинскому учету.

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Чаще заниматься воинским учетом доверяют инспекторам отделов кадров и специалистам по кадровому делопроизводству. По сведениям Superjob, с прошлой осени данное требование стали упоминать в вакансиях в два раза чаще, чем до начала частичной мобилизации.