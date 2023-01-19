19 января 2023, 16:22
Специалисты по недвижимости рассказали, кому подойдет жизнь в небоскребах
По данным агентств по недвижимости, разница в стоимости квартир, которые находятся на первом и тридцатом этажах, может доходить до 30%. О том, кому подойдет жизнь в небоскребах, рассазали kp.ru специалисты.
По словам директора направления «Новостройки» компании ИНКОМ-Недвижимость Валерия Кочеткова, ценность многоэтажек, как элитного жилья, в последнее время утратилась.
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«Сегодня 70% высотного строительства (выше 30 этажей) относится к проектам бизнес-класса, 25% — комфорт-класс, 5% — элитные», — отметил Кочетков.
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Чаще всего квартиры на верхних этажах покупают молодые люди, которые имеют и другое жилье, но при этом любят панорамные виды.
Как заметила эксперт по недвижимости Карина Грицюк, плюсы небоскребов в том, что из квартир верхних этажей открываются шикарные виды, здесь чище воздух и меньше шума от улиц.
Недвижимость
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