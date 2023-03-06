Общество 06 марта 2023, 13:43 Специалисты перечислили методы, позволяющие бросить курить

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Заслуженный врач России, онколог Олег Гладков в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что употребление табака провоцирует развитие более десятка видов опухолей — от рака легкого до рака желудка и мочевого пузыря. Он назвал метод, который позволит избавиться от этой привычки.

В первую очередь, бросить курить поможет сила воли.

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«Вызвать у курильщика желание расстаться с никотином — главная задача. Без этого все попытки избавиться от табачной зависимости бессмысленны», — добавил врач-пульмонолог Андрей Белевский.

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Некоторые эксперты верят в силу печатного слова, а именно в книгу «Легкий способ бросить курить» автора Аллена Карра. Такие актеры, как Энтони Хопкинс и Эштон Кутчер в интервью с журналистами сообщали, что смогли избавиться от вредной привычки лишь после прочтения книги.

Не стоит оставлять без внимания и помощь специалистов. В России работают Центры здоровья, где любой гражданин может попасть на прием к экспертам по отказу от курения.