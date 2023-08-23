Общество 23 августа 2023, 18:37 Специалисты отреставрировали скульптуры Строгановского дворца в Петербурге

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Специалисты отреставрировали пять древних скульптур Строгановского дворца Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Реставраторы восстановили известняковый фрагмент моста со Строгановской дачи и две вазы позапрошлого века. Также специалисты привели в порядок статуи Нептуна и Флоры.

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Отмечается, что древние скульптуры с 1908 года стояли во дворе дворца, сейчас их перенесли в помещение из-за негативного воздействия сурового петербургского климата.