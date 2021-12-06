Специалисты отловили на севере Приморского края тигра, убившего семь собак

Специалисты поймали на севере Приморья тигра, который за последние две недели убил семь собак в Пожарском районе края. Хищник оказался здоровым самцом, которому сейчас два или три года. На него надели ошейник, чтобы отслеживать его местоположение, и выпустили в дикую природу.

Как сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр», убийства собак продолжались в 20 ноября. «За 13 неполных дней тигр задавил семь собак на территории частных жилых домов. Вел себя хищник нестандартно, без опаски к людям. Выходы в село происходили как в темное, так и в светлое время суток», — говорится в сообщении.

В итоге специалисты отловили хищника, сообщил ТАСС. Они говорят, что животное здорово и может охотиться на копытных, поэтому его решение выйти к людям и утаскивать собак спровоцировано не проблемами со здоровьем, а чем-то другим. Поведение тигра стало опасным и для людей, поскольку он ходил в непосредственной близости к населенным пунктам.

Тигра выпустили в дикую природу в окрестностях национального парка «Зов тигра». При пошощи ошейника с с GPS-передатчиком эксперты будут следить, чтобы он не решил повторно приближаться к людям. Пока этого тигра назвали Горный.