Специалисты определятся с маршрутом для КАД-2 до конца года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что до конца года планируется выбрать маршрут для КАД-2. Об этом сообщили «Невские новости».

Дрозденко заметил, что от второй кольцевой дороги зависит развитие многих проектов, поэтому над ее созданием уже работают региональное правительство, профильное ведомство, проектные институты и Росавтодор. Предполагается, что первый участок до Кировска частично проляжет на основе А-120. Следующий участок намерены проложить по Всеволожскому и Выборгскому районам.