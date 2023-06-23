Общество 23 июня 2023, 13:41 Специалисты одобрили ввод в эксплуатацию третьего корпуса жилого комплекса «Парнас» в Петербурге

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Специалисты службы государственного строительного надзора и экспертизы одобрили ввод в эксплуатацию третьего корпуса жилого комплекса «Парнас» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В 2014 в году девелопер планировал построить в этом районе комплекс «Моя стихия», однако сроки строительства сместились из-за экономического кризиса. В связи с этим проект разделили и каждый корпус сформировали в отдельную очередь.

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Отмечается, что всего в новом корпусе построили 540 квартир.